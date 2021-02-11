Akordeon İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör) mesleği için “1120.19” kod olarak kullanılır iken Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) mesleği için “8142.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akordeon İmal İşçisi Meslek Kodu “7312.01” olarak belirlenmiştir.

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