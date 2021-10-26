Akordeoncu ne demek, TDK'ya göre Akordeoncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akordeoncu ne demek? Akordeoncu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akordeoncu kelimesi. Peki akordeoncu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akordeoncu nedir, akordeoncu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKORDEONCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akordeoncu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akordeoncu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akordiyoncu

