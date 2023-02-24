Akos Baki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Baki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Baki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Baki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Baki 24 Ağustos 1994 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Baki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akos Baki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akos Baki'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akos Baki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Baki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Baki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Baki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2009 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2009 yılında MTK U17

1 Temmuz 2011 yılında MTK U19

1 Ocak 2013 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2013 yılında MTK Budapest

31 Ağustos 2021 yılında Mezőkövesd

12 Şubat 2022 yılında MTK Budapest II

5 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

Akos Baki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Baki şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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