Akos Kecskes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Kecskes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Kecskes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Kecskes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Kecskes 4 Ocak 1996 tarihinde Hódmezővásárhely şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Kecskes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Akos Kecskes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Akos Kecskes'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Akos Kecskes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akoskecskes4/

Akos Kecskes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Kecskes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Akos Kecskes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Kecskes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atalanta Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Atalanta U19

30 Ağu 2015 yılında Újpest FC

30 Haziran 2017 yılında Atalanta

13 Temmuz 2017 yılında Termalica

31 Aralık 2017 yılında Atalanta

27 Şubat 2018 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2018 yılında Atalanta

1 Temmuz 2018 yılında FC Lugano

29 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

4 Ağu 2022 yılında LASK

Akos Kecskes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Kecskes şuan LASK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akos Kecskes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Makó FC, Tisza Volán SC, Atalanta BC

Macaristan takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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