Akos Kinyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Kinyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Kinyik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Kinyik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Kinyik 12 Mayıs 1993 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Kinyik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Akos Kinyik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Akos Kinyik'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akos Kinyik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Kinyik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Kinyik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Kinyik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2010 yılında Debrecen U19

3 Ağustos 2012 yılında Létavértes SC 97

31 Aralık 2012 yılında Debrecen U19

30 Temmuz 2014 yılında Debrecen II

1 Ocak 2016 yılında Debrecen

1 Ağustos 2016 yılında Budaörs

30 Haziran 2017 yılında Debrecen

1 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

Akos Kinyik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Kinyik şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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