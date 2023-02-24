Akos Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Nagy 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Ákos Attila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Nagy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akos Nagy'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akos Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2020 yılında Diósgyőr II

22 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

Akos Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Nagy şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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