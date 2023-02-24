Akos Szendrei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Szendrei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Szendrei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Szendrei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Szendrei 23 Ocak 2003 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Szendrei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Akos Szendrei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akos Szendrei'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akos Szendrei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Szendrei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Szendrei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Szendrei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2019 yılında Paksi FC

5 Eylül 2021 yılında Dunajska Streda

25 Ağustos 2022 yılında Fehérvár

31 Aralık 2022 yılında Dunajska Streda

1 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2023 yılında Dunajska Streda

Akos Szendrei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Szendrei şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Akos Szendrei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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