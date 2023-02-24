Akos Tulipan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Tulipan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Tulipan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Tulipan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Tulipan 16 Kasım 1990 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Tulipan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akos Tulipan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Akos Tulipan'nin Dorogi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akos Tulipan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Tulipan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Tulipan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Tulipan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2008 yılında Vasas SC

22 Ağustos 2011 yılında Budaörs

2 Ağustos 2012 yılında Bajai LSE

24 Temmuz 2013 yılında FC Ajka

16 Temmuz 2015 yılında Budaörs

20 Ocak 2017 yılında Cegléd

30 Ocak 2020 yılında Taksony SE

10 Temmuz 2020 yılında Dorog

Akos Tulipan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Tulipan şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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