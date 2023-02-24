Akos Zuigeber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akos Zuigeber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akos Zuigeber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akos Zuigeber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akos Zuigeber 8 Kasım 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Zuigéber Ákos Lajos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akos Zuigeber Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akos Zuigeber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Akos Zuigeber'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Akos Zuigeber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akos Zuigeber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akos Zuigeber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akos Zuigeber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2017 yılında MTK U17

1 Temmuz 2018 yılında MTK U19

1 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

23 Temmuz 2020 yılında Dorog

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

6 Temmuz 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

Akos Zuigeber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akos Zuigeber şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Akos Zuigeber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 8 gol atmıştır.

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