AK Parti İlçe Başkanı'nın acı günü
İzmir, Kiraz ilçesi AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu 22 yaşındaki Anıl Yılmaz, motoskiletle seyir halindeyken trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. 22 yaşındaki Anıl Yılmaz, motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Anıl Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Anıl Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.