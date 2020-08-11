AK Parti İlçe Başkanı'nın acı günü

Olay, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. 22 yaşındaki Anıl Yılmaz, motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Anıl Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Anıl Yılmaz'ın AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.