Akpa Chukwu Ashcroff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akpa Chukwu Ashcroff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akpa Chukwu Ashcroff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akpa Chukwu Ashcroff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akpa Chukwu Ashcroff 2 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akpa Chukwu Ashcroff Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akpa Chukwu Ashcroff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Akpa Chukwu Ashcroff'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akpa Chukwu Ashcroff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akpa Chukwu Ashcroff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Akpa Chukwu Ashcroff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akpa Chukwu Ashcroff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hoogstraten VV

Akpa Chukwu Ashcroff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akpa Chukwu Ashcroff şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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