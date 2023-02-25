Akpar Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akpar Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akpar Valiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akpar Valiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akpar Valiyev 7 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Əkpər Vəli oğlu Vəliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akpar Valiyev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akpar Valiyev'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akpar Valiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akpar Valiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akpar Valiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akpar Valiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Akpar Valiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akpar Valiyev şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Akpar Valiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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