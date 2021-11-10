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Akpas ne demek, TDK'ya göre Akpas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akpas kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akpas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akpas nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akpas kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akpas ne demek, TDK'ya göre Akpas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akpas ne demek? Akpas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akpas kelimesi. Peki akpas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akpas nedir, akpas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKPAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akpas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akpas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida)

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