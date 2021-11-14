Akpelin ne demek, TDK'ya göre Akpelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akpelin ne demek? Akpelin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akpelin kelimesi. Peki akpelin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akpelin nedir, akpelin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKPELİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akpelin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akpelin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pelin

