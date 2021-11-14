15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!Nepal'de ortaokula çığ düştü: 7'si öğrenci 11 kişi yaralandı!Akpelin ne demek, TDK'ya göre Akpelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kalben kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalben gerçek adı ne?Samsun Valisi kimdir? Samsun Valisi Zülfikar Dağlı nereli, kaç yaşında? İşte Zülfikar Dağlı'nın biyografisi...Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiOğlunun kullandığı kamyonet devrildi: Baba hayatını kaybetti!Kazada yaralı vatandaşlara yardım etmek isterken canından oldu!Mahfuzen ne demek, TDK'ya göre Mahfuzen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eskişehir'de akılalmaz olay! Atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Akpelin ne demek, TDK'ya göre Akpelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akpelin ne demek, TDK'ya göre Akpelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akpelin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akpelin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akpelin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akpelin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akpelin ne demek, TDK'ya göre Akpelin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akpelin ne demek? Akpelin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akpelin kelimesi. Peki akpelin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akpelin nedir, akpelin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKPELİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akpelin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akpelin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pelin

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT