Akpınar Neşet Ertaş Barajı’nda çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırşehir'e yaptığı yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kırşehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Kırşehir'de nasibini aldı.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oldu. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kırşehir Akpınar Neşet Ertaş Barajının % 88 fiziki gerçekleşme seviyesinde devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışmaları devam eden Akpınar Neşet Ertaş Barajının tamamlanması ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 50 metre yüksekliğe sahip Akpınar Neşet Ertaş Barajının 1.550.000 m su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Akpınar Neşet Ertaş Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile yılda 910 TL gelir artışı 250 kişiye istihdam ve milli ekonomiye tam 2 milyon 750 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Kaynak: İHA