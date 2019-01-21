Akpınar’dan gençlere 100. yıl çağrısı; 200 derneğe mektup

Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yılı olan 2019'u "Atatürk ve Gençlik Yılı" ilan eden Karşıyaka Belediyesi, düzenlenecek etkinlikler için gençlere fikir ve projelerini paylaşma çağrısı yaptı. 200'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuna mektup gönderen Başkan Akpınar, "1919 ruhunu hep birlikte yaşatmak için, Atatürk'ün gençlerini 23 Ocak'taki toplantımıza bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder'in Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 1919'un 100'üncü yıl dönümü olan 2019'u, "Atatürk ve Gençlik Yılı" ilan etti. Bu kapsamda; 19 Mayıs 2019'a kadar olan 100 günlük süreçte, 100 farklı etkinlik ile "1919" ruhunun yeniden canlandırılacağı duyuruldu. Şubat ve mayıs ayları arasında; kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda düzenlenmesi planlanan etkinlikler için de söz gençlere bırakıldı.

200 derneğe mektup

Karşıyaka Belediyesi, gençlerin Atatürk ve Gençlik Yılına dair fikir ve projelerini paylaşabilmesi için, 23 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'da Çarşı Kültür Merkezi'nde geniş kapsamlı bir toplantı yapılmasını kararlaştırdı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından, İzmir genelinde faaliyet gösteren 200'e yakın derneğe mektup gönderilerek, gençlik komisyonlarından temsilciler toplantıya davet edildi.

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, projeyle ilgili, "Büyük önderimizin "Benim doğum günümdür" dediği 19 Mayıs, paha biçilemez bir değere ve anlama sahiptir. Onu doğru anlamak, taşıdığı ruhu yitirmemek ve bu büyük yolculuğu sürdürmek zorundayız. Çağdaşlığın, laikliğin, demokrasinin ve yurtseverliğin kalesi Karşıyaka, 100. yılda da üstüne düşeni yerine getirecektir. "Atatürk ve Gençlik Yılı" ilan ettiğimiz bu anlamlı süreçte, Atatürk Türkiyesi'nin çağdaş ve aydınlık gençlerini, bizlerle fikir ve projelerini paylaşmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA