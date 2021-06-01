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  3. Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlurfa'nın Akçakale ilçesindeki akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akçakale ilçesindeki Erler Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan 5 kişi  yapılan ilk müdahalenin ardından  Akçakale ve il genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YARALI KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Ömer Faruk K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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