Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlurfa'nın Akçakale ilçesindeki akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Akçakale ilçesindeki Erler Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
5 KİŞİ YARALANDI
Olayda yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale ve il genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YARALI KİŞİ KURTARILAMADI
Yaralılardan Ömer Faruk K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.