Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akçakale ilçesindeki Erler Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale ve il genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YARALI KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Ömer Faruk K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.