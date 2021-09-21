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  3. Akraba kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, dayısını öldürdü

Akraba kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, dayısını öldürdü

Edirne’nin Keşan ilçesinde dayı ve yeğen arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Dayısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren 16 yaşındaki genç cezaevine gönderildi.

Akraba kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, dayısını öldürdü

Daha önceden aralarının açık olduğu bilinen 26 yaşındaki dayı Fatih Gökçen ve 16 yaşındaki Y.A. Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesinde karşı karşıya geldiler.

Sebebi bilinmeyen şekilde başlayan tartışma bir müddet sonrasında kavgaya döndü. Şiddet dozunun arttığı kavgada Y.A. belinden silahını çıkardı ve ateş etti.  Y.A. dayısı Fatih Gökçen’i kasığı ve ensesinden vurdu.

DAYI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay mahalline polis ve sağlık ekipleri geldi. Fatih Gökçen ağır yaralı olarak kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. 16 yaşındaki Y.A. kısa müddet sonra cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalandı.

Akraba kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç dayısını öldürdü

Y.A. emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilirken sonrasında çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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