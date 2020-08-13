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  3. Akrabalar arası silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Akrabalar arası silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Akrabalar arası silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Yaşanan olay, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında iddiaya göre arazi sınırı anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da bulunduğu kavgaya dönüştü.

Akrabalar arası silahlı kavga:Ölü ve yaralılar var!

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken yaralanan Rasim Kara, Cemile Kara, Gökhan Özdemir, Yılmaz Özdemir ve Ferdi Kargı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gökhan Özdemir'in hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı. Haberin ardından hastaneye gelen G.Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.

Akrabalar arası silahlı kavga:Ölü ve yaralılar var!

Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan F.K. ve C.K'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada acil servis önünde yaralı yakınları arasında yaşanan kısa süreli arbede sebebiyle polis ve jandarma ekiplerince hastane çevresi ve olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 

Kübra Kaçmaz
Editör


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