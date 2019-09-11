Akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartıştığı akrabalarını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı köyü Yaylapazarı mevkiinde meydana geldi. Kazım T., daha önceden hayvan otlatma nedeniyle kavgalı olduğu akrabaları Asiye T. (53), oğlu Serhat T. (30) ile yakınları Asiye T.'nin (43) kaldığı eve geldi. Kazım T. ile aile arasında aynı nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Kazım T., tabancayla anne ve oğlunu öldürüp yakınları olan kadını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Asiye T., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olaydan sonra kaçan Kazım T.'yi düzenlediği operasyonla gizlendiği dağlık alanda yakaladı. Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA