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  3. Akrabasını silahla ayağından vurdu sonra fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Akrabasını silahla ayağından vurdu sonra fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı. İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

Akrabasını silahla ayağından vurdu sonra fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, akrabasını silahla ayağından vurarak yaraladı.

İlçede müteahhitlik yapan M.Y. ile akrabası Necip Y. arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı.

Bunun üzerine M.Y. Fevzipaşa Mahallesi Bahar Sokak'ta Necip Y'yi silahla ayağından vurarak yaraladı.

Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen M.Y. sosyal medya hesabından Necip Y'nin yerde yaralı haldeki fotoğrafını bir notla paylaştı.

Polis, zanlı M.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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