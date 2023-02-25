Akram Bouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Bouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akram Bouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akram Bouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akram Bouras 23 Şubat 2002 tarihinde Ain Azel şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da أكرم بوراس şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akram Bouras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Akram Bouras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Akram Bouras'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akram Bouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akram Bouras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akram Bouras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akram Bouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Belouizdad U21

1 Nisan 2021 yılında CR Belouizdad

Akram Bouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akram Bouras şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Akram Bouras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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