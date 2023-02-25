Akram Djahnit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Djahnit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akram Djahnit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akram Djahnit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akram Djahnit 3 Nisan 1991 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akram Djahnit Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akram Djahnit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Akram Djahnit'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akram Djahnit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akram Djahnit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akram Djahnit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akram Djahnit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında ES Sétif

2 Temmuz 2015 yılında Al-Arabi SC

14 Ocak 2016 yılında ES Sétif

22 Ağustos 2022 yılında USM Alger

Akram Djahnit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akram Djahnit şuan USM Alger takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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