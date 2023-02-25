Akram Ouadah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Ouadah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akram Ouadah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akram Ouadah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akram Ouadah 7 Nisan 2003 tarihinde Skikda şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akram Ouadah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 8 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Akram Ouadah'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akram Ouadah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akram Ouadah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akram Ouadah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akram Ouadah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında JSM Skikda

8 Ekim 2021 yılında USM Alger

Akram Ouadah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akram Ouadah şuan USM Alger takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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