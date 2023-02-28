Akram Tawfik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Tawfik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akram Tawfik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akram Tawfik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akram Tawfik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Tawfik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akram Tawfik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Tawfik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akram Tawfik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akram Tawfik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akram Tawfik 8 Kasım 1997 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أكرم توفيق şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akram Tawfik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Akram Tawfik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Akram Tawfik'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Akram Tawfik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akram Tawfik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Akram Tawfik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akram Tawfik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Enppi SC

20 Ağustos 2016 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2018 yılında El Ahly

28 Ocak 2019 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında El Ahly

1 Ağustos 2019 yılında El Gouna

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

Akram Tawfik kimdir

Akram Tawfik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akram Tawfik şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Akram Tawfik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 14 numaralı formasıyla 30 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Akram Tawfik nereli

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