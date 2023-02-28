Akramzhon Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akramzhon Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akramzhon Komilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akramzhon Komilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akramzhon Komilov 14 Mart 1996 tarihinde Qoqon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Акрамжон Акбаржон оглы Комилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akramzhon Komilov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Akramzhon Komilov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Akramzhon Komilov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Akramzhon Komilov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/akram.komilov?igshid=1iqz0fmx5i09k

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Akramzhon Komilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akramzhon Komilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Akramzhon Komilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akramzhon Komilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

22 Ocak 2019 yılında Pakhtakor

9 Şubat 2021 yılında AGMK Olmaliq

Akramzhon Komilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akramzhon Komilov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Akramzhon Komilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 24 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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