Ferda'nın intikam dolu bir o kadarda etkileyici yaşam öyküsünü konu edinen fenomen dizi "Akrep" izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Yeni bölümü beklenen dizi bugün kanalın yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda vatandaşlar bugün neden olmadığını merak ediyor. Peki Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

AKREP DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK?

Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dram türündeki dizi Akrep, kısa sürede gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile popüler olmayı başardı. Yayınlandığı gün reyting rekorları kıran fenomen dizi bugün kanalın yayın akışında yer almaması üzerine merak edildi. Akrep dizisi, kanal ve yapımcının ortak kararı doğrultusunda yayın gününde değişiklik kararı alındı. Bu nedenden ötürü cuma akşamları yayınlanan dizi, artık perşembe akşamları izleyici ile buluşacak...

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Star TV'nin yeni yapımı olan "Seni Çok Bekledim" yayın akışına eklemesinin ardından, kanal Akrep ve Sol Yanım adlı dizilerin gününde değişiklik kararı aldı. Bu kapsamda cuma akşamları izleyici karşına çıkan dizi, 8. bölümünden itibaren perşembe akşamları saat 20.00'da ekranlarda yerini alacak.