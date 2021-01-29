AKÇAL Fırın nesillerdir süren tecrübesiyle Pendik'te hizmet vermeye devam ediyor!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'militan' ifadesine yönelik suç duyurusu!Jesse Sekidika, Konyaspor ile anlaştıKPSS 2021 1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2021/1 KPSS tercih nasıl yapılır?Gelinim Mutfakta 29 Ocak Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat'ın planı suya düşüyorMenajeri açıkladı: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?2021/1 merkezi atama ne zaman? KPSS 2021 1 tercihleri ne zaman?Okan Buruk kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Okan Buruk, Başakşehir'den neden ayrıldı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta?

Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi "Akrep" bugün yayın akışında yer almaması nedeniyle merak konusu oldu. İzleyici tarafından bugün neden olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta? Detayları haberimizde derledik...

Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta?

Ferda'nın intikam dolu bir o kadarda etkileyici yaşam öyküsünü konu edinen fenomen dizi "Akrep" izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Yeni bölümü beklenen dizi bugün kanalın yayın akışında yer almıyor. Bu kapsamda vatandaşlar bugün neden olmadığını merak ediyor. Peki Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

AKREP DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK? 

Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dram türündeki dizi Akrep, kısa sürede gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile popüler olmayı başardı. Yayınlandığı gün reyting rekorları kıran fenomen dizi bugün kanalın yayın akışında yer almaması üzerine merak edildi. Akrep dizisi, kanal ve yapımcının ortak kararı doğrultusunda yayın gününde değişiklik kararı alındı. Bu nedenden ötürü cuma akşamları yayınlanan dizi, artık perşembe akşamları izleyici ile buluşacak...

Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta?

AKREP DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Star TV'nin yeni yapımı olan "Seni Çok Bekledim"  yayın akışına eklemesinin ardından, kanal Akrep ve Sol Yanım adlı dizilerin gününde değişiklik kararı aldı. Bu kapsamda cuma akşamları izleyici karşına çıkan dizi, 8. bölümünden itibaren perşembe akşamları saat 20.00'da ekranlarda yerini alacak.

Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta?

Akrep dizisi bugün neden yok? Akrep dizi hangi gün, saat kaçta?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT