Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, Star TV ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan yeni dizi 'Akrep' tanıtım filmi ile şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Akrep’in merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizide; geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ekrana gelecek. Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

GEÇMİŞİN AYNASINDAN, BÜGÜNÜN SAVAŞI!

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir “Akrep” dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

AKREP - KÜNYE

Yönetmen: Gökçen Usta

Yapımcı: İrfan Şahin

Yapım: 1441 Productions

Senaryo: Erkan Birgören

Oyuncular: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz