Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?
Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Star TV ekranlarında yayın hayatına girmek için geri sayıma başlayan yeni dizi 'Akrep' tanıtım fragmanı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Dizi severler Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor? sorularını araştırmaya başladı.
Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, Star TV ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan yeni dizi 'Akrep' tanıtım filmi ile şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?
AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Akrep’in merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizide; geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ekrana gelecek. Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.
GEÇMİŞİN AYNASINDAN, BÜGÜNÜN SAVAŞI!
Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir “Akrep” dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.
AKREP DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.
AKREP - KÜNYE
Yönetmen: Gökçen Usta
Yapımcı: İrfan Şahin
Yapım: 1441 Productions
Senaryo: Erkan Birgören
Oyuncular: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz