Yapımcılığını 1441 prodüksiyonun, yönetmeliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosu ise Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dram türündeki dizinin başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya paylaşıyor. İlk bölümü ile ilgi odağı olan dizi izleyici tarafından merak konusu haline geldi. Peki Akrep dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler? Detaylar haberimizin içeriğinde...

AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akrep dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan film platolarında devam ediyor. Diziye ait kimi sahneler Büyükçekmece gölünde çekilirken, bazı sahnelerinin ise Kocaeli'ye bağlı Darıca ilçesinde bulunan dizi platolarında çekildiği belirtildi.

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur!

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!

Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecekti

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ (Perihan)

Evrim Alasya (Ferda)

Yusuf Çim (Aras)

Bekir Aksoy (Fikret)

Müge Su Şahin (Merve)

Esila Umut (İpek)