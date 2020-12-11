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Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Akrep bugün izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama? Bir çok dizinin reytinglerden dolayı ekranlardan kaldırıldığı pandemi döneminde yine başarılı bir yapım yayın hayatına giriyor. Peki Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?

Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

AKREP DİZİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu yeni dizi 11 Aralık Cuma günü Star TV ekranlarında 20:00'da izleyici ile buluşacak.

Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

AKREP HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi 'Akrep' herhangi bir diziden uyarlama değildir.

AKREP DİZİSİ KONUSU

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir.

 Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir.

Akrep dizisi saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? Hangi diziden uyarlama?

AKREP OYUNCULARI

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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