Akrep dizisinin Avukat Ayşem'i Beril Pozam kimdir? Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Akrep dizisi bu akşam yeni bölümü ile yine dizi severleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide birbirinden başarılı isimler yer alırken Avukat Ayşem'i canlandıran Beril Pozam'da dikkat çeken isimler arasına girdi. Peki Akrep dizisinin Avukat Ayşem'i Beril Pozam kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boyu 1.70 m ve kilosu 60 kg olarak bilinmektedir.

Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

Bir çok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

AKREP DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur!

Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir!Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır.

Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.