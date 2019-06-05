Akrep sokan kadının imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Marmaris'te bulunan Cennet Adası'na gezintiye çıkan tatilciyi akrep soktu. Durumun Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri talihsiz kadını bulunduğu yerden bot alarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Marmaris'te tekneyle gezintiye çıkan S.E.(55) isimli kadın ve arkadaşları, Cennet Adası'nda mola verdi. Karaya çıkan S.E.'yi akrep soktu. Durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı SG Bolu olay yerine hareket etti. Ekipler talihsiz kadını botla süratle sahilde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. S.E. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardın Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA