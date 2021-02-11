Akrilik İplik Üretim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Meyvelerinden Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştircisi mesleği için “6113.56” kod olarak kullanılır iken Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı mesleği için “5141.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akrilik İplik Üretim İşçisi Meslek Kodu “8151.39” olarak belirlenmiştir.

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