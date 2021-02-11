Akrobat Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra Parçaları Bestecisi) mesleği için “2652.07” kod olarak kullanılır iken Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7126.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akrobat Meslek Kodu “2659.03” olarak belirlenmiştir.

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