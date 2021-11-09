Akrobat ne demek, TDK'ya göre Akrobat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akrobat ne demek? Akrobat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akrobat kelimesi. Peki akrobat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akrobat nedir, akrobat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKROBAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akrobat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akrobat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akrobat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cambaz

