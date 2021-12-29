Akronim ne demek, TDK'ya göre Akronim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akronim ne demek? Akronim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akronim kelimesi. Peki akronim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akronim nedir, akronim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKRONİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akronim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akronim kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akronim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısma ad

