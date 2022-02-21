Akrostiş ne demek, TDK'ya göre Akrostiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akrostiş ne demek? Akrostiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akrostiş kelimesi. Peki akrostiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akrostiş nedir, akrostiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKROSTİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akrostiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akrostiş kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akrostiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih

