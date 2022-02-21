Baca Temizleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAkrostiş ne demek, TDK'ya göre Akrostiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vergi Dilimi ne demek, TDK'ya göre Vergi Dilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSanatçının en zor akşamı! Mabel Matiz büyük acısını yürek yakan sözlerle paylaştı!Yapı Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMetodoloji ne demek, TDK'ya göre Metodoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Son dakika! Ege açıklarında Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Akrostiş ne demek, TDK'ya göre Akrostiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akrostiş ne demek, TDK'ya göre Akrostiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akrostiş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akrostiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akrostiş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akrostiş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akrostiş ne demek, TDK'ya göre Akrostiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akrostiş ne demek? Akrostiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akrostiş kelimesi. Peki akrostiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akrostiş nedir, akrostiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKROSTİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akrostiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akrostiş kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akrostiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT