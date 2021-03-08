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AKS kılavuzu 2021 yayımlandı mı? AKS kaç soru, kaç dakika?

Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) uygulanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan AKS'ye başvuru kılavuzunda sınava ilişkin tüm bilgiler yer alıyor. Peki AKS kılavuzu 2021 yayımlandı mı? AKS kaç soru, kaç dakika? İşte detaylar...

AKS kılavuzu 2021 yayımlandı mı? AKS kaç soru, kaç dakika?

AKS kılavuzu 2021 yayımlandı mı? AKS kaç soru, kaç dakika?  2021 AKS, 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak.

AKS KILAVUZU 2021 YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

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AKS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

AKS sınavı tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunmaları gerekiyor. 

AKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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