AKS kılavuzu 2021 yayımlandı mı? AKS kaç soru, kaç dakika? 2021 AKS, 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak.

AKS KILAVUZU 2021 YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.

AKS sınav ücreti ne kadar 2021?

AKS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

AKS sınavı tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunmaları gerekiyor.

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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

AKS sınav konuları 2021 | Adaylık Kaldırma Sınav soruları