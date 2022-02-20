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Aks ne demek, TDK'ya göre Aks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aks kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aks nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aks kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aks ne demek, TDK'ya göre Aks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aks ne demek? Aks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aks kelimesi. Peki aks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aks nedir, aks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aks kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dingil

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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