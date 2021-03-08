AKS sınavı ne zaman 2021? AKS sınav ücreti ne kadar 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzu yayımladı. Kılavuzda ücret yatırma tarihi ve sınav zamanı hakkında bilgilere yer verildi. Peki; AKS sınavı ne zaman 2021? AKS sınav ücreti ne kadar 2021? İşte detaylar...

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Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) uygulanacağı tarih açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü AKS başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. AKS SINAVI NE ZAMAN 2021? AKS 25 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? AKS sınav ücreti 15 Mart-23 Mart tarihleri arasında yatırılacak. Sınav ücreti KDV dahil 140 TL olarak belirlendi. AKS GİRİŞ ŞARTLARI NELER? Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, b. Sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekiyor. AKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ AKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi 16 Nisan 2021'de www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Bölge Gündem AKSSınav