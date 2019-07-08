Aksa Doğalgaz 3 milyon aboneye ulaştı

Türkiye'de 27 il ve 180 ilçede abonelerine doğa dostu, güvenli ve ekonomik doğal gaz ulaştıran Aksa Doğalgaz, 3 milyonuncu abonesine ulaştı. Manisa'da 147 bin 659 aboneye hizmet ulaştıran şirket, yıl sonuna kadar 6 ilçeyi daha doğal gaza kavuşturmayı hedefliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki 27 il, 180 ilçe ve beldede kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerini 2002 yılından bu yana sürdüren Aksa Doğalgaz, 2019 Temmuz ayı itibarıyla 3 milyon aboneye ulaştı. 2018 yılında gerçekleştirdiği 681 milyon TL yatırımla 3 bin 409 kilometre yeni şebeke imalatı gerçekleştiren ve böylece toplam şebeke uzunluğunu 27 bin 883 kilometreye ulaştıran Aksa Doğalgaz, Türkiye'nin ulaştığı toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 20'sini oluşturuyor.

Manisa "da 147 bin 659 bin abone

Aksa Doğalgaz, lisans bölgesinde yer alan Manisa ilinde, bin 329 kilometrelik şebeke uzunluğuyla, il merkezi ve Turgutlu, Akhisar, Gördes, Gölmarmara olmak üzere 4 ilçede, 147 bin 659 bin aboneye hizmet veriyor. Hedeflerinin 2019 yılında 165 bin aboneye çıkmak olduğunu aktaran Manisa Doğalgaz Şirket Müdürü İbrahim Başaran, "2019 yılındaki yatırım çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar Salihli, Saruhanlı, Alaşehir, Ahmetli, Kırkağaç, Kula 6 ilçeye daha doğal gaz ulaştıracağız. Bu yıl 40 milyon TL'lik bir yatırım planlamamız var. Manisalı vatandaşlara doğal gaz dönüşüm işlemlerini kış aylarından önce tamamlamalarını ve doğal gaz konforuyla sıcacık bir kış geçirmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa Doğalgaz yeni hizmet binasında

2006 yılından bu yana Manisa'da hizmet veren Manisa Doğalgaz, yeni hizmet binasına taşındı. Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan yeni modern binasında hizmetini sürdüren şirket, Manisalılara en iyi hizmeti sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. 3 milyonuncu aboneye ulaşmalarını pasta keserek kutlayan Şirket Müdürü İbrahim Başaran ve şirket yöneticileri, kesilen pastayı fatura yatırmaya gelen vatandaşlara ikram etti.

Aksa Doğalgaz hakkında

Faaliyet alanında yer alan 27 il, 180 ilçe ve beldede yaklaşık 15 milyon nüfus, 4,8 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz; Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtımcısı konumunda bulunmaktadır. "Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor" sloganıyla yatırımlarını Türkiye'nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan şirket, genişleyen dağıtım bölgeleri ve yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

Kaynak: İHA