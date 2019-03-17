Aksakal: Hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesinde gerçekleşen mitingde hem iktidarı, hem de muhalefeti eleştirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'ne gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, düzenlenen mitingde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partileri eleştirdi. Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti, bu millete sayısal lotodan çıkmadı. Dolayısıyla öyle bekaydı mekaydı hikâyesiyle milleti kandıramazlar. Buradaki herkes, bir anda tek vücut olup bize düşmanlık besleyenlerin karşısına kaya gibi dikilir ve Türkiye'nin bir tek çakıl taşını vermez. Onun için buralara hiç kimse sığınmasın. 17 senedir bu memleketi bunlar yönetiyorlar. İktidarıyla, parlamentodaki muhalefetiyle, hangisini sayarsanız sayın. İster AK Parti deyin, isterseniz CHP deyin, isterseniz MHP deyin, ne derseniz deyin. Eğer bu ülkede bir beka sorunu oluştuysa bunun birinci derecede sorumlusu bu parlamentodaki vatandaşlardır" dedi.

CHP'yi adayları üzerinden ayrıca eleştiren Önder Aksakal, şönları söyledi:

"Kendi içinizden adaylarınızı çıkarmıyorsunuz. Neredeyse bütün Türkiye'de, sağcı adayları, solcu insanlara aday diye gösterip, "buraya tıpış tıpış oy vereceksin" diyorsun. Bu millet artık tıpış tıpış oy vermeyecek. Şimdi toparladınız milleti bir tarafta Cumhur ittifakı diye, öbür tarafta Millet ittifakı diye. Ankara'da iki tane ülkücüyü aday gösterdiniz millete. Ankaralı solcu seçmen, mecbur mu senin ülkücüne oy vermeye? Bu zulmü ortadan kaldırdım. Ankara'da aslan gibi bir tane solcu aday çıkardım, koydum."

Aksakal, konuşmasının ardından Küçükkuyu esnafını gezerek, DSP Belediye Başkan Adayı Melike As ve belediye meclis üyesi adayları için destek istedi.

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DHA