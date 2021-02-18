Akşam ezanı kaçta okunuyor? Akşam ezanına kaç saat var? 81 İl namaz vakitleri başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda müslüman vatandaşlar ibadetleri arttırarak kötü şeylerden sakınır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da Ümmeti'nin ayıdır. Bu ayların içinde Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesine yer verir. Bu kandillerde de mümüinler oruç tutar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek aylar olarak bilinen üç ayların ilki olan Recep ayı 13 Şubat'ta başlarken Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. İlk kandil olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? AKŞAM EZANINA KAÇ SAAT VAR? 81 İL NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul iftar saati: 18:48

Ankara iftar saati: 18:34

İzmir iftar saati: 18:59

Bursa iftar saati: 18:49

Gaziantep iftar saati: 18:20

Eskişehir iftar saati: 18:44

Çanakkale iftar saati: 19:00

Kayseri iftar saati: 18:25

Adana iftar saati: 18:28

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.