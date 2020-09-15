Akşam yemeğindeki yediği bamya 3 yaşındaki kızı hayattan kopardı!

İzmir'de akşam yemeğinde yedikleri bamya sonrası rahatsızlanan anne ve kızı şikayetleri üzerine hastaneye gitti. Burada aldıkları serumdan sonra eve dönen 3 yaşındaki kızın gece bir kez daha rahatsızlanmasının ardından gittikleri hastanede hayatını kaybetti. Kızın cenazesi bugün kentte toprağa verildi.