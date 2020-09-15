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  3. Akşam yemeğindeki yediği bamya 3 yaşındaki kızı hayattan kopardı!

Akşam yemeğindeki yediği bamya 3 yaşındaki kızı hayattan kopardı!

İzmir'de akşam yemeğinde yedikleri bamya sonrası rahatsızlanan anne ve kızı şikayetleri üzerine hastaneye gitti. Burada aldıkları serumdan sonra eve dönen 3 yaşındaki kızın gece bir kez daha rahatsızlanmasının ardından gittikleri hastanede hayatını kaybetti. Kızın cenazesi bugün kentte toprağa verildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşanan olayda 3 yaşındaki Alya Yılmaz akşam yemeğinde bamya yedikten sonra fenalaştı. Annesiyle gittiği hastanede serum aldıktan sonra tekrar eve dönen kız gece saatlerinde şikayetleri tekrardan nüksetti. Tekrardan hastaneye giden kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

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15 Eylül 2020 Salı 09:25
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