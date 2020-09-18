Aksaray - Adana kara yolunda otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Edinilen bilgilere göre Bursa'dan Adana'ya giden Mustafa Baki (38) yönetimindeki 02 BK 053 yolcu otobüsü Aksaray- Adana kara yolunun Taşpınar mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si şoför, 1'si muavin, 27'si yolcu olmak üzere 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerinde incelemede bulundu.