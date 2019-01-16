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Aksaray-Adana karayolu ulaşıma kapandı

Etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Aksaray-Adana karayolu ulaşıma kapandı

Aksaray-Adana karayolu yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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