Aksaray dopdolu bilim festivaline hazırlanıyor

Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 2.'si düzenlenecek "Aksaray Bilim Festivali" 15-16-17 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Aksaray Bilim festivalinde her yaştan katılımcıya ilham verecek teknolojik yenilikler ve interaktif etkinlikler yer alacak. Ayrıca yerli hava savunma sistemlerinden "Hisar', yerli füze sistemi "Sungur" ve Türksat 5B uydusu da meraklıları için Aksaray Bilim Festivalinde sergilenecek.

Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, festivalin dopdolu geçeceğini belirterek, "Aksaray Belediyesi olarak bilim festivalini icra edeceğiz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdik ve 200 binin üzerinde katılımcı vardı. Bu yıl da inşallah kapasitesini artırmak sureti ile daha kapsamlı, daha güzel bir festival yapmayı planlıyoruz. Festivalimize ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Aksaray'ımızda Valiliğimizin de destekleriyle, birlikte organize ediyoruz. Tabii burada önemli olan aracı, yürütücü kurumlarımız var. Geçen yıl projemize katkı sağlayan TÜBİTAK Başkanlığımız bu yıl yürütücü kurumlar içerisinde yer alıyor. Bu festivalimizle birlikte tüm yaş gruplarını hedef alıyoruz. Katılımcı olarak ve onlara bilgi, tecrübe, milli ve yerli sanayi teknolojilerimizin tanıtımı yapılması, gençlerimizin alıştırılması ve tanıtımını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm yaş gruplarımızı da kapsıyor tabii ki gençlerimiz ağırlıklı olmak üzere. Özellikle yerli ve milli savunma sanayimizin ürünleri burada sergilenecek. Ordumuzdan, Milli Savunma Bakanlığımızdan, Jandarma Genel Komutanlığımızdan ve birçok kamu kurumumuzun açacağı stantlarla kendi kurumlarını ve çalışmalarını tanıtma fırsatı olacak. Solo Türk gösterimiz olacak. Açılışı Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı Çelik Kanatlar gösterisiyle açacağız. 200'den fazla çadırımız yer alacak. Bunların birçoğunda deney atölyeleri olacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın katılacağı etkinlikler ve bu etkinliklerden yapmış oldukları ürünleri kendileri daha sonra evlerine götürme ve inceleme fırsatı olacak. Festivalimizde birçok oyun grubu olacak. Her yönüyle dolu dolu bir festival düzenleyeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)