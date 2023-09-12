Aksaray dopdolu bilim festivaline hazırlanıyor

Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 2.'si düzenlenecek "Aksaray Bilim Festivali" 15-16-17 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Aksaray dopdolu bilim festivaline hazırlanıyor

Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 2.'si düzenlenecek "Aksaray Bilim Festivali" 15-16-17 Eylül tarihlerinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Aksaray Bilim festivalinde her yaştan katılımcıya ilham verecek teknolojik yenilikler ve interaktif etkinlikler yer alacak. Ayrıca yerli hava savunma sistemlerinden "Hisar', yerli füze sistemi "Sungur" ve Türksat 5B uydusu da meraklıları için Aksaray Bilim Festivalinde sergilenecek.

Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, festivalin dopdolu geçeceğini belirterek, "Aksaray Belediyesi olarak bilim festivalini icra edeceğiz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdik ve 200 binin üzerinde katılımcı vardı. Bu yıl da inşallah kapasitesini artırmak sureti ile daha kapsamlı, daha güzel bir festival yapmayı planlıyoruz. Festivalimize ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Aksaray'ımızda Valiliğimizin de destekleriyle, birlikte organize ediyoruz. Tabii burada önemli olan aracı, yürütücü kurumlarımız var. Geçen yıl projemize katkı sağlayan TÜBİTAK Başkanlığımız bu yıl yürütücü kurumlar içerisinde yer alıyor. Bu festivalimizle birlikte tüm yaş gruplarını hedef alıyoruz. Katılımcı olarak ve onlara bilgi, tecrübe, milli ve yerli sanayi teknolojilerimizin tanıtımı yapılması, gençlerimizin alıştırılması ve tanıtımını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm yaş gruplarımızı da kapsıyor tabii ki gençlerimiz ağırlıklı olmak üzere. Özellikle yerli ve milli savunma sanayimizin ürünleri burada sergilenecek. Ordumuzdan, Milli Savunma Bakanlığımızdan, Jandarma Genel Komutanlığımızdan ve birçok kamu kurumumuzun açacağı stantlarla kendi kurumlarını ve çalışmalarını tanıtma fırsatı olacak. Solo Türk gösterimiz olacak. Açılışı Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı Çelik Kanatlar gösterisiyle açacağız. 200'den fazla çadırımız yer alacak. Bunların birçoğunda deney atölyeleri olacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın katılacağı etkinlikler ve bu etkinliklerden yapmış oldukları ürünleri kendileri daha sonra evlerine götürme ve inceleme fırsatı olacak. Festivalimizde birçok oyun grubu olacak. Her yönüyle dolu dolu bir festival düzenleyeceğiz inşallah" dedi.

Aksaray dopdolu bilim festivaline hazırlanıyor

Aksaray dopdolu bilim festivaline hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Son Haberler
Stefan Kuntz: "Gördüğümüz hatalar bizi Hırvatistan maçına daha iyi hazırlayacak"
Stefan Kuntz: "Gördüğümüz hatalar bizi Hırvatistan maçına daha iyi hazırlayacak"
Türk vatandaşın iş yapmak için gittiği Gürcistan’da iş makinesine el konuldu
Türk vatandaşın iş yapmak için gittiği Gürcistan’da iş makinesine el konuldu
Engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı
Engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı
ABD’de hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante, bir evden tüfek çaldı
ABD’de hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante, bir evden tüfek çaldı
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
iPhone 15 serisi Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor, kaç TL'den satılacak? İşte muhtemel satış fiyatları
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!