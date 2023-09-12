Aksaray Gençlik, sahaya indi

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor, hazırlıklara başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aksaray Gençlik, sahaya indi

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor, hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz sezonda deprem felaketi sonrası hakları saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor, yeni sezona merhaba dedi. Teknik Sorumlu Burak Apaydın yönetiminde Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da yapılan antrenmanla hazırlıklara başlayan Aksaray Gençlikspor, TFF'nin belirleyeceği takvime göre hazırlıklarına Elazığ'da devam edecek.

"Amacımız Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmek"

Yeni sezonda yeniden Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aksaray Gençlikspor Başkanı Özcan Bal, "Elazığ'ı ve Elazığ futbolunu önceleyen takımımız yeni sezon için hazırlıklara başladı. Mücadele edeceğimiz takımlar ve grup Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Biz teknik direktörümüz Burak Apaydın ve yardımcı hocalarımız nezdinde çalışmalarımıza başladık ve bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Amacımız Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmek olacak. Kardeş kulübümüz Rüstempaşaspor ile birlikte şehrimizi en güzel yerlere taşımanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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