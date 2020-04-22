Aksaray iftara ne kadar kaldı? Ezana kaç dakika kaldı Aksaray?

Aksaray iftara ne kadar kaldı? Ezana kaç dakika kaldı? soruları arama motorlarında sıkça aranan popüler içerikler arasında yer alıyor.

Oruç ibadeti İslamın şartlarından bir ibadettir. Oruç, Allah rızası için yapılan bir ibadettir. Oruç tutmak kişiye sabır, şükür, terbiye ve sağlık olarak geri döner.

Bu bağlamda Ramazanda oruç tutan müminler iftar vaktini sabırsızlıkla bekler. Peki Aksaray akşam ezanı saat kaçta okunacak? Aksaray için iftar vakti ne zaman? Aksaray namaz vakitleri, Aksaray’da iftara ne kadar var, Aksaray’da iftara ne kadar kaldı? gibi sorular Aksaraylılar tarafından Ramazan ayı boyunca sürekli sorgulanan konular arasında yer almakta.

Aksaray iftar vaktine ne kadar kaldı?

Aksaray da vatandaşlar orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, Aksaray iftar saatini de araştırıyor. Ramazan ayı boyunca gün gün güncellenecek olan Ramazan geri sayıcımızla bu sayfadan Aksaray’da iftara ne kadar kaldı? sorunuza cevap bulabilirsiniz.

Ezana kaç dakika kaldı Aksaray

KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Bu sene 30 gün oruç tutulacak. Oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, sahur ve iftar vakitlerine ise Diyanet İşleri İmsakiyesi’nden ulaşabilecek.

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın red olunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve ”izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ KISACA

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Banyo yapmak oruç bozar mı?

Oruç nasıl tutulur? Oruç nedir?

Oruç açma duası nasıl edilir? İşte Oruç açma duası

Oruç bozmanın kefareti nedir?

Sahura kalkmak şart mı?

Namaz gibi oruçta da niyet etmek gerekir. Bunun için de sahura kalkıp o günkü orucu tutmaya kalben ve dille niyet edilmesi tavsiye ediliyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

Gusülsüz oruç tutulur mu?

CAMİDE TERAVİH OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ramazanda kılınacak teravih namazlarına ilişkin, "Camilerde cemaatle namaza verilen ara, ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak." ifadesini kullandı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ailelerin evlerini mescide dönüştürmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Camilerde cemaatle namaza verilen ara ramazan ayında da dahil olmak üzere salgın tehlikesine karşı alınan tedbirler devam ettiği müddetçe uygulanacak. Bu süreçte evlerimizi mescit haline getirelim. İbadetlerimize riayet edelim. Evlerimizde eşimiz ve çocuklarımızla teravihlerimizi kılalım. Evde yaşayanlar içerisinden bir karantina yoksa namazlarımızı cemaatle kılalım."

2020 İmsakiye

Ramazanda imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelgedir.

İmsakiye Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir. Takvimlerde, imsak'ın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir. Geleneksel anlayışta sabah namazı İmsak'tan 15-20 dakika sonradır.

Orucun ne zaman başlayacağı (imsak) farklı görüşlere sebep olan bir konudur. İmsakı sabah namazından önce, sabah namazıyla birlikte, sabahın geç vaktinde ve güneşin doğmasıyla ilişkilendiren görüşler bulunmakta ve orucun başlamasını bu vakitlere göre belirleyen görüşler bulunmaktadır.

İmsakın zıddı iftardır. İmsak vaktinin başlangıcı, tan yerinin ağarmasıyla başlar. Bu vakit, takvimlerde imsak vakti olarak gösterilmektedir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle; yemeden, içmeden, küfürden, cinsî münasebetten ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.

2020 FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu yılki fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği hatırlatıldı.

Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı ramazan başlangıcından 2021 yılı ramazan başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir."

ORUÇ NE DEMEK?

Sağlık açısından onlarca faydası bulunan oruç ibadetinin Arapça karşılığı ‘savm’ ve ya ‘sıyam’dır.

Arapça’da savm kelimesinin anlamı ise hareketsiz kalmak, her şeyden el etek çekmek ve yiyip içmemek anlamlarına gelir.

Oruç ibadeti; ‘Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de farz kılındı’ şeklindeki ayet ile tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. ( Bakara, 2/183)

Geleneksel fıkıhçılara göre oruç; Güneş’in astronomi bilimine göre 12 derece altta bulunduğu alacakaranlık anından itibaren akşam gün batana dek geçen süre içerisinde hiçbir şey yiyip içmemek ve cinsel ilişkiyi terk etmektir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Öncelikle kişinin oruç tutmak için niyet etmesi gerekir.

Kişi; oruç tutmak için gece sahur yemeğine kalkıyorsa, bu da fiilen oruç tutmaya niyet ettiği anlamına gelir.

Aynı zamanda kişinin; oruç günü güneş tepe noktasına gelmeden önce niyet etmesi bir zorunluluktur. Niyet ederken; ‘Yarın, Allah rızası için oruç tutmaya niyet ettim’ diyebilir.

İftar saati gelen kişinin iftarı geciktirmemesi ve zamanında orucunu bozması gerekir. Aynı zamanda kişi; iftar vakti, ‘Allah’ım senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve dayandım, senin lütfettiğin rızık ile orucumu açıyorum, geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla, Rabbim!’ şeklinde bir dua ile orucunu açabilir.

Oruç Çeşitleri Nelerdir?

Oruç ibadeti kendi içerisinde farz, vacip, mekruh ve nafile oruçlar olacak şekilde 4 ana başlık altında toplanabilir.

Oruç çeşitlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Farz oruçlar:

Bu oruçlar; Ramazan ayında tutulması gereken oruç ve Ramazan ayında tutulamayan orucun kaza ve kefaretleridir. Ramazan ayı orucu zamanı belirli olan farz oruç iken; kaza ve kefaret oruçları ise zamanı belirli olmayan farz oruçlardır. Kişi; Ramazan ayında tutmadığı oruçların kazasını ve kefaretini, mekruh olmayan diğer günlerde tutabilir.

Vacip oruçlar:

Belirli bir gün tutulmak üzere adanan oruçlar ve bozulan nafile oruçların kazası; vacip oruçlar olarak kabul edilir. Belirli bir günde tutulmak üzere adanan orucun; o gün tutulması vaciptir.

Nafile oruçlar:

Allah rızası için mekruh olmayan günlerde tutulan, farz ya da vacip olmayan oruçlara; nafile oruçlar ismi verilir. Sünnet, müstehap ve mendup olan oruçlar; bu kapsamda değerlendirirler.

Mekruh oruçlar:

Ramazan bayramının 1. Günü ile Kurban bayramının dördüncü gününde kişi tarafından tutulan oruçlar; mekruh olarak kabul edilir. Çünkü bu günlerde ziyafetten kaçınmak; dinimizce kabul edilmemiştir. Kişinin bu günlerde, sevdikleriyle birlikte vakit geçirmesi ve oruç tutmaması gerekir.

ORUÇ KİMLERE FARZ DEĞİLDİR?

Oruç ibadeti, bilindiği üzere İslam dininin temel ibadetlerinden birisidir. Bir kişinin; ergenlik çağına girmiş, akli dengesi yerinde ve oruç tutmasına herhangi bir engel yok ise, bu kişiye oruç ibadeti farzdır.

Ancak bir kişi en az 90 kilometre uzaklıktaki bir yere yolculuk yapıyorsa, yolculuğu esnasındaki süre boyunca oruç farz değildir. Aynı zamanda oruç tutamayacak kadar hasta olanlara, çocuk emziren kadınlara, oruçluyken sağlığına zarar gelme olasılığı yüksek derecede zor işlerde çalışanlara, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan insanlara, sağlığı nedeniyle ilaç kullanan kişilere ve akli dengesi yerinde bulunmayan kişilere oruç farz değildir.