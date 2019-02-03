'Aksaray Malaklısı' köpeklere yoğun talep

AKSARAY Malaklısı adıyla tanın, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği yoğun ilgi görüyor. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, köpeklerin 10 ila 30 bin lira arasında satıldığını belirterek, "Türkiye genelinden derneğimizle irtibat kurularak köpeklerden isteniyor ama üreticiler, yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor" dedi.

Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa "malaklı" dendiği için bu köpekler "Aksaray Malaklısı" olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Anadolu'da bir "Aslan" gördüm" şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde "Anadolu Aslanı" olarak da adlandırılabiliyor.

YILDA 300 İLA 400 ADET YETİŞİYOR

AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, bir Malaklı köpeğinin yılda bir kez 6 ile 9 arasında yavru dünyaya getirdiğini, bölgede 30 üreticinin bulunduğunu ve yılda 300 ile 400 arasında malaklı yetiştirildiğini belirtti. Sadakati ve iri yapısı nedeniyle yoğun talep olduğunu ifade eden Tıpırdamaz, "'Özelikle Türkiye genelinde aşırı ilgi var. Hemen her gün Türkiye genelinden derneğimizle irtibat kurularak malaklı isteniyor. Biz de üreticilerimize yönlendirerek taleplerin karşılanmasını sağlıyoruz. Ama gelen yoğun talepten dolayı üreticiler bu talepleri karşılamakta zorlanıyorlar" dedi.

'İYİ BİR BEKÇİ KÖPEĞİ'

Aksaray Malaklısı'nın fiziki olarak dünyada önde gelen çoban köpeklerinden olduğunu ifade eden Tıpırdamaz, şunları söyledi:

''Malaklı, fiziki olarak dünyadaki çoban köpekleri içinde en büyüğüdür. Kiloları normalde 85-90 kilo arasındadır; ama daha ağır olanlar da var. Omuz başı 85 ile 90 santimetre arasındadır. Aksaray Malaklısı'nın özelliklerinden ağırlıklıları kafada toplanır. Tüyleri ekseriyetle kısadır. Çobanlara, koyun sürüsünü, kurtlara karşı korumakta yardımcı olan iyi bir bekçilik görevi vardır. Malikane ve fabrikalarda koruma bekçiliğini de en güzel şekilde yapmaktadır.''

Malaklı köpeklerinin katıldıkları tanıtım fuarlarının da gözdesi olduğunu belirten Tıpırdamaz, "'İstanbul'da geçen yıl düzenlenen Emitt Fuarı ile Ankara Fuarında yoğun ilgi gördü. Fuar katılımcılarının birçoğuna Malaklı gönderdik. Birçoğuna da yine yoğun talepten dolayı gönderemedik. İstek günbegün artıyor. Malaklılara Avrupa'dan tutun da, Uzak Doğu ülkelerinden Çin'e varıncaya kadar talep var. Brezilya, Arjantin gibi ülkelerden yoğun bir talep gelmeye başladı'" diye konuştu.

Malaklı yetiştiricisi Fatih Dağtaş ise, "'Eskiden hobi olarak besliyordum. Şimdi ise bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Şu anda 12 tane damızlık malaklım var. Bunların aylık masrafı, bir evin giderinden fazla .Ben bu işi sevgiyle yapıyorum'" dedi.

Malaklı köpeğini sevdikçe günün stres ve yorgunluğunu attığını hissettiğini ifade eden Dağtaş, "'Benim çocuğum nasılsa, bunlar da benim için aynı. Zaten bir kişi beslediği zaman Aksaray Malaklısı'ndan vazgeçilmeyeceğini anlar'" şeklinde konuştu.

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DHA